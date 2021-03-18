百貨引進咖啡和甜點，增加顧客停留賣場的時間，尤以網紅排隊名店、米其林加持最受歡迎。新光三越台北信義新天地3、4月引進日系星乃珈琲店、橘色集團旗下M ONE CAFE百貨首櫃、米其林星廚林明健打造的全新手工酥塔品牌TART TAIPEI百貨首櫃；比漾廣場則有每回快閃就秒殺的貓咪吐司快閃店、板橋人氣甜點PONPIE澎派、可頌名店Gontran Cherrier Bakery。
貓咪吐司光是貓耳朵的超萌造型就很吸睛，16日起在比漾廣場快閃至4月5日，每天限定12時和16時上架，首2日包含原味和草莓口味都在1小時內完售，首日限量150條+50片單片、昨加量至180條+40片單片，業績皆將近6萬元，買氣跟在台北信義區快閃時一樣燒滾滾。
另，曾獲華爾街日報評選為巴黎最好吃可頌Gontran Cherrier Bakery，有獨家限定的草莓脆皮可頌，連同回購率最高的原味和其他口味可頌，1日開幕至今賣超過5000個，甜點設計也具巧思；今（18日）再有COLD STONE酷聖石開幕，桶裝冰淇淋當日買1送1、今起至21日大杯冰淇淋買1送1，用多元冰品提早迎接夏季。
新光三越台中中港店這月初引進厚度7公分的新竹人氣車輪餅青畑九號；以「窯烤舒芙蕾熱蛋糕」聞名的星乃珈琲店，在台北南西店1號店後，31日將在台北信義新天地A8開2號店；這月底A11還有獨特塔皮配方的TART TAIPEI，4月初再引進美式餐點為號召的M ONE CAFE，預料都會是美食夯店。
(中時 )
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