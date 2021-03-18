你今天鮭魚了嗎？為參加壽司業者推出與「鮭魚」同音同字者，可享免費吃活動，全台年輕人都瘋改名。連名人臉書也飄「鮭魚味」，繼南部3縣市長競PO名產魚新名後，台中市長盧秀燕跟進她PO「認祖鮭宗」，提醒大家每個人只能「改名三次」。

各地瘋傳年輕人衝戶政所改「鮭魚系列」姓名，包括高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安及台南市長黃偉哲等，競用在地名產魚PO新名，台中市長盧秀燕昨天晚上也跟上坊間一窩蜂的「鮭魚風」。

盧秀燕指出，今天鮭魚最夯，經過統計台中市已經22人＃認祖鮭宗了。秀燕提醒大家每個人只能「改名三次」‧‧‧

盧秀燕說，＃許星光流連擊鮭魚 、＃李魚王大戰鮭魚王、＃郭鮭魚丼飯、＃鮭魚全部都給我端上來等最新姓名；鮭魚朋友們來跟大家大招呼！你有聽說什麼好笑有趣的改名嗎？請留言～

臉書下也引來網友熱烈討論，更釣出「TCPB局長室」臉書專頁來留言「臨檢到鮭魚先生的時候，應該很歡樂」。還有人留言「全台這幾位真的是87」，有人留言「所以我等到有帝王蟹，再來改」

(中時 )