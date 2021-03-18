日本迴轉壽司「壽司郎」推出諧音哏促銷活動，台中市共有22人申請改名，其中改名「鮭魚」者有11人，兩名男大生死黨昨天傍晚直衝戶政所，分改名為22字、20字，再去吃免費壽司；他們指出，人生難得瘋狂一次，雖挑戰「全台鮭魚王」沒能成功，但能跟麻吉一起做件有趣的事，是人生難得的回憶。

男大生指出，因是麻吉兼死黨傍晚得知此訊息後，立即相約到戶政所改名，在他們之前已經有兩名男生正在改名「鮭魚系列」；只是因為字太多寫到手很痠，也要寫很久，戶政人員要電腦Key進系統前，還連續問了3次「確定要改嗎」？

男大生表示，他們認為，「人生難得瘋狂一次」、「人生總要做些有趣的事」，尤其是好朋友一起，改名後就直奔該家店吃免費壽司，雖挑戰「全台鮭魚王」沒能成功，但能跟共患難兄弟吉一起做件有趣的事。

民政局表示，台中市共有22人申請改名，其中改名「鮭魚」者有11人、其他分別有「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」。

但有人改名卻不提鮭魚，改名為「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」共25個字，一點也不遜色這一波「鮭魚潮」，相當有創意！令不少網友佩服不已。

(中時 )