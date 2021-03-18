台中市議員張瀞分關切企業設廠問題，要求市政府盡速規劃增設產業用地，協助企業深耕台中。張瀞分強調，市府要輔導未登記工廠遷廠，要先提供足夠的工廠或產業用地，否則硬是要業者遷廠，業者沒地方可以搬，問題還是無法解決。

全台中市未登記工廠粗估約有1萬8千多家，且大多年代久遠，儼然形成歷史共業。絕大多數未登記工廠的問題都出在建物、用地不合規定，台中市議員張瀞分今天在台中市議會市政總質詢中，提醒台中市政府，要協助未登記工廠合法化，要先解決工廠用地的問題。

張瀞分指出，目前市府經發局已清查完成的臨時登記工廠及未登記工廠共8421家，市府要輔導未登記工廠搬遷蓋新廠，必須要先提供足夠的工廠及產業用地，經發局粗估，輔導台中市未登記工廠合法化所需要的產業用地大約要1822公頃，扣除開發中、審議中的產業園區可釋出的土地，也還需要1212公頃。

張瀞分強調，市府要輔導未登記工廠遷廠，要先提供足夠的工廠或產業用地，否則硬是要業者遷廠，業者沒地方可以搬，問題還是無法解決。

(中時 )