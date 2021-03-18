東非國家坦尚尼亞的副總統哈山（Samia Suluhu Hassan）今天在國家電視台上宣布，總統馬古富利（John Magufuli）已經逝世，享壽61歲。

哈山在國家電視台TBC上表示：「坦尚尼亞聯合共和國總統─尊貴的馬古富利博士…已因心臟問題，在他接受治療的三蘭港（Dar es Salaam）姆澤納（Mzena）醫院逝世。」

馬古富利2月27日起便未公開露面，引人猜測他是否感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。官員12日曾否認他生病。

政府官員之前還說馬古富利如常工作，要公民忽視海外傳來的謠言。

一些坦尚尼亞人民曾匿名告訴路透社，由於總統狀況不明，國內瀰漫恐懼和焦慮氣氛。警方上週起已逮捕4人，他們被控散播政治領袖生病的假消息。

馬古富利對新型冠狀病毒抱持質疑態度，曾譴責防疫措施，並稱疫苗是西方的陰謀，令世界衛生組織（WHO）感到挫折。（譯者：楊昭彥）1100318

(中央社)