被動物管制車直擊的救護車車尾在衝撞力道下，亦造成另一部救護車車損。（杜宜諳攝）

五股分隊消防人員則聽到聲響後出來查探，發現有貨車撞進分隊，眾人面面相覷。（杜宜諳攝）

五股分隊消防人員協助將車輛碎片清掃至路邊。（杜宜諳攝）

新北市政府動物保護防疫處隨後派遣另一輛動物管制車前來將原車上一條龜殼花帶走。（杜宜諳攝）

新北市五股區18日凌晨發生一起車禍，一輛臨停路旁的新北市政府動物保護防疫處動物管制車遭後方小貨車推撞後，直衝進新北市消防局五股分隊，造成五股分隊兩輛救護車、一輛災情勘查車受損，動保處動物管制車李姓駕駛隨後送部立台北醫院救治，詳細肇責仍待釐清。

臨停在公車站前的新北市政府動物保護防疫處動物管制車遭後方洗衣店小貨車推撞，直衝新北市消防局五股分隊停車場災情勘查車與救護車中間，而被動物管制車直擊的救護車車尾在衝撞力道下，亦造成另一部救護車車損，而洗衣店貨車車頭則幾近全毀。

動物管制車李姓駕駛主述背部疼痛，送往部立台北醫院救治，洗衣店陳姓駕駛則無大礙，留在現場釐清肇事原由，而五股消防人員則是在聽到聲響後出來探察才發現有貨車撞進分隊，並無人員受傷。

洗衣店貨車陳姓司機表示，當時時速約40公里，行駛間彎身撿拾物品，沒有注意前方有車輛，等發現時已然撞上。

新北市政府動物保護防疫處隨後派遣另一輛動物管制車前來將原車上一條龜殼花帶走，整起事件的肇責及賠償仍待後續釐清。

(中時 )