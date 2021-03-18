中國駐法大使盧沙野2月中旬致函要求參議員李察取消國會訪台團。法國外交部發言人今日表示，議員有決定參訪和拜會計畫的自由。李察也回信盧沙野，表示將不會改變行程。

法國外交部發言人今天在例行記者會上接受媒體針對此信件內容提問。媒體說：「中國大使認為此行『明顯違反一個中國原則』，且『不應與台灣進行任何形式的官方往來』，您對此番言論如何回應？」

外交部發言人回應時說：「法國議員能自由決定他們的參訪和拜會計畫。」對於法國官方向來重申的一中政策則隻字未提。

據悉，友台小組主席李察（Alain Richard）已回信盧沙野，根據法新社取得的信件內容表示，「友台小組的每位成員都瞭解與認同法國一致的外交立場，奠基於與中華人民共和國的全面外交合作與持續對話」。

李察說，這趟行程並無改變台灣國際地位的立場。

他在回信中保證不會向「台灣民意的特定趨勢釋放任何鼓勵訊號」，但同時也確認「不會改變國會與台灣政府見面的計畫」。

2020年中國對捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）訪台行作出激烈反應，將其視為「挑釁」，揚言要維特齊為他的「短視行為付出高昂代價」。

法國當時表示與捷克站在同一陣線，並認為中國這樣的「威脅」令人無法接受。

(中央社)