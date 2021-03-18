台北時間19日早上十點，波特蘭拓荒者隊將在主場再戰紐奧良鵜鶘隊，兩軍才在17日遭遇過，相隔才一天，前次揮霍掉17分領先優勢慘遭滑鐵盧的鵜鶘隊，有沒有機會扳回一城？還是拓荒者能趁主場之利挾著前場逆轉勝的餘威再添一勝？玩家們是否都已想好該如何投注了嗎？

如果從兩軍前一仗的交手過程來看，鵜鶘在比賽結束前不滿6分鐘仍保有17分的大幅領先，明明就是一場可以輕鬆到手的客場勝利，哪裡想到會在臨上岸前翻船？偏偏拓荒者大當家Damian Lillard當天的手氣特別好，他全場幹進半百高分，尤其在終場前5.2秒罰進兩分，將兩軍差距拉近至1分，而掌握球權的客隊竟在此際發生失誤，拓荒著燃起後來居上的得勝信念，Lillard於槍響前1.2秒的出手造成對手犯規，他又是兩罰俱中，而以125比124鎖定最後勝局。

若論全場演出，鵜鶘在該役的確打得很出色，雖然是在客場出戰，一路都能搶佔上風，但是球員畢竟年輕，Zion Williamson、Brandon Ingram、Lonzo Ball、 Nickeil Alexander-Walker等人都是20至23歲間的新秀，球技的突破固然指日可待，但比賽經驗的累積卻需要更長的時間，尤其在高強度的對抗中，惟視球員自我成熟度的強弱與個人的吸收能力如何，來澆灌個人的成長。

前一戰的最後五分多鐘，在對手步步追趕上來，將差距逐漸拉近時，球員在應戰心態上跟先前已有明顯落差，越是接近比賽結束前，越是擔心失去原有的領先優勢，在「想贏怕輸」的心理壓力下，終於在比賽終了前發生致命失誤，拱手讓出眼看即將到手的勝利。

事實上，鵜鶘陣中仍有Eric Bledsoe、JJ Redick、 Steven Adams等老手，但新舊時代戰將的磨合，似乎在這個球季打到目前還看不出端倪。 鵜鶘前一戰敗得十分可惜，隔日再戰，能否從失敗中汲取教訓並隨即扳回顏面？

台灣運彩公司針對兩軍在19日的二度遭遇戰仍有單場與場中投注，鵜鶘確有在客場打勝仗的實力，只不過，拓荒者戰將的球技與經驗更勝一籌。

上一場攻得50分的Damian Lillard是其一，而曾經在紐約風光一時的「甜瓜」Carmelo Anthony，來到RIP CITY好像有尋回第二春的感覺，再加上本週已傷癒歸建的CJ McCollum，三人都能帶給年輕的對手極大的防守壓力，此外， Gary Trent Jr.、Jusuf Nurkic、 Rodney Hood都是能打硬仗的好手，此役，依然看好拓荒者能在主場再次高奏凱歌。

(中時新聞網)