國家安全局陳姓女職員，3年前不慎遺失2件機密文件，事後雖向長官報告並尋找，但國安局認為文件內容涉及國家安全情報來源，向士林地檢署告發陳女違反《國家機密保護法》。檢方偵結給予陳女緩起訴，命她支付公庫5萬元並接受4小時法治教育。案經高檢署駁回再議，陳女獲緩起訴確定。

不過，高檢署日前行文全國一、二審檢察機關，彙整今年1至3月偵辦《國家機密保護法》、《國家安全法》等「國安六法」簽結、不起訴、緩起訴案件，於4月15日前呈報高檢署「國安案件督導小組」研析。因此本案資料近日將呈報高檢署。

據調查，38歲陳女負責國安局機密文件歸檔業務，業管單位將2件機密文件降為「密」級，呈請國安局副局長批准後，紙本送回給陳女歸檔。

2018年6月18日陳女發現文件遺失，向長官報告，長官指示她去每個接觸過公文的單位尋找，看是不是夾在其他卷宗裡面，或有其他人代收，但始終沒找到。國安局認為2文件內容涉及國家安全情報來源或管道，一但洩漏，恐造成國家安全或利益損害，且不利於友好國家實質關係，依違反《國家機密保護法》將陳女函送士林地檢署偵辦。

檢方訊問時，陳女供稱她懷疑是自己在銷毀文件時，不小心將歸檔的2文件一起放進去碎紙機，她去碎紙機尋找，垃圾也已被清運。檢方認為，陳女沒有前科，犯後態度良好，主動向長官反應並積極尋找，犯罪情節並非嚴重，給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫5萬元，並接受4小時法治教育。

檢方日前依職權將全案呈送高檢署再議，高檢署審查後認為再議無理由，依法駁回再議，陳女獲緩起訴處分確定。

(中時 )