過去曾有不少業者在網路平台販售商品，價格標錯的窘境。昨日就有網友發現，連鎖速食業者肯德基在蝦皮購物中，將原價185元的蛋塔禮盒，誤標為35元，消息被傳開後，隨即湧入大批網友買爆，一夜賣出8.3萬份，PTT上一名鄉民透露，自己下標50組，當時平台已顯示賣了7000多組，令不少人直呼「肯德基要虧爆了」。

肯得基在蝦皮平台的售價出包，6入的蛋塔禮盒185元變成35元，引發網友瘋搶8萬盒。（圖／翻攝自PTT）

一名網友昨日深夜12時在PTT八卦板發文指出，肯德基在蝦皮上販賣的電子票券竟標錯價，6入蛋塔禮盒原價185元，竟然只要35元，直接打了1.8折，「我買了50組，應該會吃到吐吧！」他表示，下單時看到已賣了7000多組，直呼「肯德基應該要賠慘了」。

不少網友看了也紛紛表示，「買爆了」、「買了10組，90天夠吃了」、「已買10組 一個禮拜一盒」、「小的已購入5盒，感謝分享，好人一生平安」、「買了五盒送禮自用兩相宜」、「40張買了」、「超佛，還不用改名為蛋塔」、「這比比鮭魚之亂還好康，還不用改名」，留言中也有人表示自己被蝦皮直接單方面取消訂單，甚至退款至蝦皮錢包。

據了解，於凌晨1點半左右，肯德基官方蝦皮便將該商品下架，有知情的網友透露，當時顯示已銷售8.3萬份，目前蝦皮及肯德基都尚未回應，至於最後是否會認賠仍不得而知。

(中時新聞網)