台船（2208）增資案17日公告全體董事放棄認購，引起投資人驚慌，紛紛打聽原由，而台船因為還在緘默期無法說明原委，權威人士透露，台船去年決定增資45億元，當時預估每股發行價格為16元，未料之後市場交易價格超過預期，最後算出來的價格是17.5元，超過官股股東列的預算金額，因趕不及完成追加預算，將改以特定人身分認購。

台船這次現金增資發行普通股450,000,000股，每股面額新台幣10元整，發行價格為每股新台幣17.50元，預計可募集的資金總額約為78.75億元，本次發行股數，依公司法第267條規定，提撥10％，4,500萬股由公司員工認購，另有10％公開承銷，餘80％計3.6億股由原股東按持股比例認購，每仟股認購761.01008301股。

昨日公告放棄認購的包括經濟部79,959,607股、中鋼5,898,852股、中油18,094,907股、行政院國家發展基金管理會27,420,947股、耀華玻璃公司管理委員會27,420,947股、財團法人國防工業發展基金會19,025,252股，這些未認購的官股，將在本月18日到25日之間，以特定人身分認股。

台船17日股票收盤價為22.90元。

(工商 )