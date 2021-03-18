不論是男生穿靴子、皮鞋穿久了，或者是女生穿高跟鞋穿久了，都會想要換一雙比較舒適的鞋子，最好是鞋底越厚越好，踩起來越軟越好，讓腳底休息一下。不過這樣的鞋子在醫生眼裡看來可是相當不優的，許多民眾或許也有察覺，這樣的鞋子理當走起來舒適，但卻往往越走越不舒服，到底是哪裡出了問題？鞋子又要怎麼挑個好？來看醫生怎麼說！

醫教挑鞋要點，常見４大迷思要小心。(圖/今健康提供)

●穿平底鞋對腳比較好？

台中行健骨科診所院長朱家宏醫師表示，不論是高跟鞋或任何鞋種，在久穿不適後換成平底鞋，往往卻越走越痛，其主要原因是因為大部分的人出門都一定會穿鞋子，腳底裸足的能力並不好，穿上平底鞋或甚至有些平底鞋是非常扁平，腳離地面非常近的鞋款，這種情況下如同腳直接踩在地上走一般，就好比平常沒受訓練的手臂要做重訓一樣，雖然走路是一種自然動作，但走久了往往都會相當不舒服。

●軟厚鞋子對腳比較好？

●較硬較厚的鞋子比較好？

挑厚底軟鞋不優，那麼換成厚底但踩起來較踏實、堅固的鞋子會不會比較好？朱家宏醫師表示，這樣的鞋子通常就會有另外一種問題。鞋子又厚柔軟度又不夠，就如同踩在一塊很厚的板子上，此時若踩到或踢到石頭等物品時，腳的彎曲角度就會非常大，也就會容易「翻船」扭傷，診間穿這類鞋子扭傷的患者不佔少數，因此這種厚底硬鞋對於腳部健康也是不大有利的。

●鞋子穿鬆一點比較舒適？

另外也有一種相當常見的狀況，就是為了讓脫鞋方便或是讓腳部舒適等原因，不少人會買較大雙的鞋子，雖說合理的買大一些是有利於避免腳部腫脹造成不適，但過大雙的話也容易造成腳部不適。朱家宏醫師就表示，腳和鞋子要有應有的吻合度，不能太大也不能太小，鞋子太大走路時腳趾就會反射性像是想支撐或抓住鞋底一般縮起，肌腱便會過度使用，走久了自然會不舒服，甚至整個腳都痛起來，而這種情況民眾往往不自覺。

許多人挑鞋時常陷入4大迷思，挑錯鞋的話，當心腳越走越痛。(示意圖/Shutterstock)

●鞋子這樣挑，腳踏實地更舒適

如此可見，不論是柔軟穿起來感覺舒適的鞋款、或是看似比較健康的平底鞋、踩起來較踏實的鞋款等都是過猶不及。

鞋子這樣挑，腳踏實地更舒適。(圖/今健康提供)

朱家宏醫師表示，其實一般而言適合人體行走的鞋款，需要注意的包括腳尖和腳跟的高低差在1.5~3公分左右，以及要有適當的厚度和柔軟度，不能太高也不能太低，一般而言運動鞋和走路鞋等基本上普遍就符合這樣的條件，挑選時可以再多加留意，如此走路起來便能輕鬆許多。

(中時新聞網)