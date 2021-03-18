蘭嶼低放射性廢棄物搬離問題延宕已久，核四公投領銜人黃士修表示，漢人數量遠超達悟族人，蘭嶼核廢成了漢人在決策上的多數霸凌，今年首場核四公投辯論將留給蘭嶼核廢議題，也點名總統府發言人Kolas Yotaka應站在原民身分擔任辯論代表。

蘭嶼核廢料問題長期以來成為政治人物的選票提款機，從扁政府到蔡政府都承諾會將核廢料遷走，但取得政權後都不願意面對，能否搬遷出去至今仍是大大的問號。

黃士修表示，蘭嶼核廢是一場北風與太陽的悲劇，只要有基本中學理化素養就知道輻射是可以隔絕的，然而是反核團體不斷煽動輻射恐懼，導致你我聽到核廢都嚇得要死。

另外殘酷的現實是，漢人數量遠遠多於原住民族，所以政客永遠不敢把核廢料遷回本島，蔡英文總統在選舉過程中迅速撥給蘭嶼25.5億元的補償金，根本是陷達悟族人於不義。

黃士修指出，如果能化解越多人對輻射的恐懼，知道核廢料對環境的傷害，遠小於化石燃料，甚至是大規模開發破壞生態的再生能源，蘭嶼的核廢料才有放回核電廠的可能。「即使是無害的廢棄物，蘭嶼這塊土地的主人也有絕對的權利要求拿走，這是我們漢人虧欠原住民族的責任。」

他說，第一場核四公投辯論會將會留給蘭嶼核廢問題，這是自己對達悟族人的承諾，建請行政院推派總統府發言人Kolas Yotaka擔任辯論代表，「蔡總統完全執政5年了，至今蘭嶼核廢仍然未遷出，妳為了當漢人的官背叛原民正義，對得起所有原住民族嗎？」

(中時 )