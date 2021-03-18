中央流行疫情指揮中心17日宣布開放台灣及帛琉旅遊泡泡，設下包括團進團出、與當地住民區隔、定點接駁、返台要有5天加強自主健康管理等原則；帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台訪問，4月1日搭乘首航班返回帛琉。但據民調顯示，高達77%台灣人不想去帛琉，國民黨台北市議員徐巧芯指出，其實這個方案不僅在台灣反應兩極，在帛琉當地也有不少民眾持反對意見，因為帛琉人被台灣敦睦艦隊事件嚇到。

根據TVBS自3月11日至3月16日所做民調：「民眾往來帛琉，入境時只須採檢可不需隔離檢疫。問在開放旅遊泡泡後，您會不會想要去帛琉旅遊？」結果顯示，非常想4%、有點想14%、不太想29%、完全不想48%、沒意見5%，等於持負面意願者總合高達77%，遠勝持正面意願者的18%，比數相當懸殊。

徐巧芯17日在政論節目《少康戰情室》表示，自己的意願是「不太想」，除了團費有點貴，重點是必須團進團出、完全不能有個人行動，這違反年輕人的自助旅遊的偏好，讓他抱持觀望態度想再等等，反正都已經等那麼久了也無妨。徐認為，台灣、帛琉關係良好，很多台灣人已經悶不住了，藉此機會多一個國旅以外的選項，還能幫助帛琉當地經濟，自當好事一件，何況帛琉總統將來台灣，台灣也表示非常歡迎。

話鋒一轉，徐巧芯透露，帛琉總統在推動旅遊泡泡時，情況跟台灣是迥然不同的，台灣對此樂觀其成、認為沒什麼，內部沒有很多反彈的聲量，但就她了解，帛琉內部對台灣是有所考量的，因為台灣上次敦睦艦隊事件有嚇到他們。徐強調，台灣人不要老是自認防疫做最好，別人想來都用很排拒的態度，其實人家帛琉人也是這麼想的，因為他們防疫也做得非常好，他們很擔心開放觀光後，「萬一你們台灣人，傳染給我們帛琉人怎麼辦？」

(中時新聞網)