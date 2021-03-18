《基金》日盛台灣永續成長股息基金 准募 08:012021/03/18 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准日盛投信申報募集開放式股票型「日盛台灣永續成長股息證券投資信託基金」，由土銀擔任基金保管機構。此基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3億元。 證期局指出，此基金自成立日起3個月後，投資於本國境內上市櫃股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，其中屬於「永續成長股息」股票的總金額，不得低於基金淨值的60％。所謂「永續成長股息」股票定義，訂於基金信託契約及公開說明書。 4月赴北京參展 工具機跨海搶陸商機 獨》台船增資案董事放棄認購 引爆投資人驚慌 (時報資訊) #日盛投信 #基金 #募集 #金管會 #證期局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女股神現身美銀論壇 聚焦新創 04:102021/03/18 全球財經 金融科技股回檔 逢低進場 04:102021/03/18 投資理財 超級央行周 估全部續寬鬆 04:102021/03/18 財經要聞 2021《財訊》財富管理大獎出爐－國泰世華銀創新制勝 奪三大獎 04:102021/03/18 金融．稅務 資金浪潮搶三趨勢 永續、台股、股息 04:102021/03/18 投資理財 1分鐘讀財經》震撼！房地合一稅2.0擬溯及至2016年 最快7月上路 08:292021/03/18 財經 北水南下 港科技股看俏 04:102021/03/18 投資理財 全球智慧聯網商機爆發 04:102021/03/18 投資理財 美科技等類股良性輪動 多頭延續 04:102021/03/18 投資理財 台積貼息 台指期外資保守 04:102021/03/18 證券．權證 台積貼息走勢弱 概念股不同調 04:102021/03/18 證券．權證 財經熱門新聞 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 財經要聞 - 工商時報 財政部強推發票載具歸戶 意外釣出大家覺得這事最麻煩 - 財經 不挺台積電？20歲年輕人買爆這10檔 網驚：像50歲才會買 - 財經 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。