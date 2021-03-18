金管會證期局表示，核准日盛投信申報募集開放式股票型「日盛台灣永續成長股息證券投資信託基金」，由土銀擔任基金保管機構。此基金應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3億元。

證期局指出，此基金自成立日起3個月後，投資於本國境內上市櫃股票及存託憑證的總金額，不得低於基金淨值的70％，其中屬於「永續成長股息」股票的總金額，不得低於基金淨值的60％。所謂「永續成長股息」股票定義，訂於基金信託契約及公開說明書。

(時報資訊)