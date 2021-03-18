台灣櫻花(9911)2020年營收、獲利雙雙創歷史新高，2020年合併營收66.28億，年增5.2%，營業利益10.65億，年增11.2%，稅前淨利11.25億，年增6.1%，毛利率36.8%，年增1.2%，每股純益4.08元。

展望2021年營運，目前新冠疫情對景氣的影響仍有其不確定性，但防疫期間民眾生活型態改變，減少外食、增加在家煮食，有助於廚具及廚電商機。台灣櫻花指出，今年在既有的營運模式下，本業廚衛電及整體廚房營收應能保持穩定成長，加上淨水產品及櫻花家居的營收挹注，今年全年度營收、獲利仍將有望再創新高。

台灣櫻花連續十年達成營收獲利雙成長的成績，近十年營收複合成長率6.6%、營業利益複合成長率18%，毛利率也從過往約當29%逐步提升至36%以上。

台灣櫻花表示，營收成長的利基主要是來自廚衛電產品持續創新升級、開發智能高階產品，增加廚衛電營收，以及整體廚房在建案市場的積極開拓，建案廚具收入穩定成長，而高階智能廚衛電產品的銷售成長也促使毛利率逐年提升。

(時報資訊)