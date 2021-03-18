品牌窗簾製造商億豐(8464)2020年稅後純益47.95億元，創新高，年增6.48%，每股純益達16.36元，連續4年成長。為因應擴充產能的資本支出需求，董事會決議每股擬配發10元現金股利，若以昨日收盤價420.5元計算，現金殖利率2.38%。

展望今年度營運，除了新冠疫情未消除了變數之外，億豐指出，部分原物料突破歷史高點及全球運力緊張推升運價，都在試煉公司在跨國調度、生產效率精進、產品優化的能力。

為順利去化在手窗簾訂單，億豐計畫擴張墨西哥客製化窗簾新產能，拓增美國達拉斯(Dallas)廠產線，並增加柬埔寨固定尺寸窗簾組裝線。億豐另外表示，順利完成的總部喬遷、企業LOGO進版，也將助整集團，邁進更美好的窗簾未來。

若以美金計算，億豐2020年營收年成長7%，其中，高價「客製化尺寸窗簾」營收年成長21.9%，遠優於平價「固定尺寸窗簾」表現。億豐2019年客製化占營收比重約55~56%，2020年則攀升至歷史新高的62%水準。有利的產品組合，降低部分不利匯率、上揚成本，推升2020年EPS達16.36元，較2019年同期的15.37元，增加新台幣0.99元，連續4年成長。

為了因應今年墨西哥、美國、柬埔寨、緬甸等，積極擴充產能的資本支出需求，億豐董事會通過，配發新台幣10元現金股利(DPS)，與前年現金股利金額相同。

(時報資訊)