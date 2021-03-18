英利-KY(2239)公布2020年財報，全年合併營收為216.44億元，年減2.68％，營業淨利8.25億元，年減14.73％，稅後歸屬母公司淨利4.81億元，年減25.39％，每股盈餘4.07元。

公司指出，2020年初爆發新冠肺炎，大陸市場在第1季有較長的停工，造成上市以來首度的單季虧損。不過，第2季過後市場逐漸復甦，英利-KY營運回到正軌，2020年合併營收216.44億元，稅後淨利4.81億元，業外及匯損部分，由於歐洲疫情影響經濟活動，子公司Kranendonk經查核評估商譽減損5064萬元，匯損呈列金融評價損失(業外匯損)全年為6367萬元。

大陸車市自去年下半年逐漸回溫，至今年1、2月仍有不錯的銷售數量，英利-KY主力產品車身結構安全件、輕量化複合材料件等有機會隨著市場回溫推升出貨量，開發的電動車電池殼體在去年2020年量產，今年供貨需求量會開始進入爬坡期，歐系品牌客戶電動車款開始推出上市，且後續持續有新車型在規劃中。

近期由於市場車用晶片短缺問題，影響車廠客戶組裝排程，公司表示，部分客戶因此有調節拉貨需求，1、2月對公司營收約1成左右影響，後續情況公司也會持續觀察，隨時應變調整備料及生產排程，將影響性降到最低。

長春英利申請上海A股掛牌，已通過大陸證監會股票發行審核委員會給予過會通知，目前待證監會給予批文核准上市。

(時報資訊)