智冠(5478)董事會通過2020年財報，在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群穩步成長，全年營收72.68億元，年增25％，歸屬母公司業主稅後淨利9.43億元，年增55％，獲利創下2011年以來新高，每股盈餘達7.76元。董事會亦通過盈餘分配案，每股配發現金股息6元。

智冠去年營收獲利成長強勁，除了智冠遊戲經銷通路穩健增長，亦受惠子公司遊戲新幹線首季推出與宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》及代理端遊《古劍奇譚網路版》兩款新作上市熱銷，全年獲利1.67億元，年增366％，為近12年來新高紀錄；網路廣告行銷及金融科技事業版圖持續擴增，帶動一帆數位獲利顯著成長，藍新科技也已奠定線上代收付經濟規模利基，成功轉虧為盈。

今年遊戲研發上，子公司網龍(3083)今年預計登場的MMORPG手遊《尋秦記M》請來國際知名繪師美術監製，結合流暢戰鬥體驗與動畫劇情演出等特色內容，帶給玩家嶄新的遊戲體驗。未來還有改編自黃玉郎老師港漫經典作品《天子傳奇》的首款玄幻仙俠風PK打寶手遊《天子傳奇M》。

遊戲代理方面，遊戲新幹線將開啟跨平台遊戲《流火之詩2：燃》東南亞營運服務，推出手機及HTML5網頁端多語系版本，近期將先行於星馬地區上線。

智凡迪主力發展遊戲客服、整合行銷、社群經營及電競賽事服務，與國內外遊戲營運商深入合作，今年更將擴大客服團隊，培養多語系專業客服人才。集團亦持續發展智樂堂遊戲美術及智冠音樂製作服務，提供遊戲廠商產品開發所需資源，建立涵蓋遊戲產業上中下游的完整服務鏈。

今年IP授權重點項目，智冠集團經典單機IP授權紫龍遊戲開發製作的戰棋RPG手遊《天地劫：幽城再臨》已於3月11日在大陸上市，迅速登上App Store遊戲暢銷榜第三名佳績，後續還將逐步發行至台港澳及其他海外市場。

子公司一帆數位與智酷媒體不僅在Facebook、Google數位廣告領域取得領先市佔，並持續精進廣告分析技術，除了深入Facebook技術服務，亦開發數位廣告優化工具「AdHero」，致力發展結合AI與大數據的科學分析應用。

藍新科技去年正式商轉推動《ezAIO簡單收》多元支付服務，協助線下實體商店快速串接各種支付工具，並整合帳務交易及端末設備系統，大幅提升商家收款能力及管理效益，陸續導入多家知名連鎖3C、生活雜貨與書局通路，以及知名美妝、運動健身品牌、電信通訊、飯店民宿、餐飲零售與夜市商圈等各大消費通路。電子支付方面也已推展至交通領域，攜手台灣大車隊合作推出《ezPay簡單付》電子錢包支付車資。

(時報資訊)