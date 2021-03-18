康友-KY(6452)董事長陳敏郎17日召開記者會，指控債權銀行安泰銀(2849)轉售新加坡子公司債權，強烈懷疑該行勾結前董座黃文烈團隊賤賣資產。對此，安泰銀發表3點聲明反駁，指出債權出售不影響履債條件，對相關臆測與不實指控將保留法律追訴權。

對此，金管會銀行局了解後表示，此筆債權為康友提供子公司股票作為加強擔保，由於2019年要求還款迄今仍未還，安泰銀最後決定處分轉讓，並無賤賣。此案為雙方對「繳息還款」意見不一，核屬事實認定問題，宜由「雙方持續溝通」或「透過司法途徑解決」。

陳民郎17日指控債權銀行安泰銀，不顧公司表示願意還款，將新加坡孫公司的1720萬美元（約新台第4.9億元）所有債權，轉售給一家在網路上查不到名字的印尼公司，強烈懷疑安泰銀與康友前董座黃文烈團隊勾結、賤賣康友資產。

針對相關指控，安泰銀發表3點聲明反駁，指出該行身為康友及旗下孫公司的債權銀行，自公司去年8月爆發經營危機後，即積極與其協商、參與債權銀行團會議。銀行團曾多次要求公司新經營團隊提出具體可行的償債計畫，惟迄今未獲其具體正面回應。

安泰銀說明，該行基於授信資產配置及債權維護考量，係以未折減債權方式出售康友孫公司債權，無陳民郎指稱賤賣孫公司資產情事，且此案債權出售，對原先借款人、保證人的履債並未有影響。

安泰銀表示，此案債權出售後，原借款人及保證人仍可續依與該行的授信條件，對本案債權受讓人清償欠款。因此，對於康友及陳民郎在記者會中對該行的臆測與不實指控，將保留法律追訴權。

(時報資訊)