知名壽司連鎖店推優惠活動，名字中有「鮭魚」兩字可享免費鮭魚吃到飽，全台因此掀起一波改名「鮭魚」熱潮，就連政治人物也跟風。屏東縣長潘孟安稱若要改名，會變成「潘鮭魚旗魚飛魚黑鮪魚孟安」，長達12字；高雄市長陳其邁則說自己叫「陳石斑」。

全台瘋改名「鮭魚」，陳其邁昨（17）日在臉書表示，真正好吃、最強的魚、最內行的吃法，就在高雄！肉細軟嫩的石斑魚一出馬，不管什麼魚都得服氣，並稱「我叫陳石斑」。

潘孟安則在臉書指出，「不用改名叫鮭魚，屏東就能吃到超霸氣沙西米」，且已經划算到不行，所以不用改名，但如果真要改名，他會變成「潘鮭魚旗魚飛魚黑鮪魚孟安」。

陳其邁推廣高雄石斑（左）、潘孟安PO出超霸氣生魚片。（合成圖／摘自陳其邁、潘孟安臉書）

內政部也在臉書提醒，依據大法官釋字跟《姓名條例》規定，大家都能自由地擁有喜歡的名字，一個人原則上有三次改名的機會，因此請大家慎思愛護自己的好名字，好好珍惜使用戶政資源，若未算好3次改名額度，恐踏上不「鮭」路。

PO文吸引不少名人留言，前外交官劉仕傑表示，「我改名為『護台鮭魚』好了」；台南市長黃偉哲則說，「台南戶政事務所表示：只有我遇到改叫虱目魚的？」立委王美惠貼出一張立院辦公室門牌照片，被P成「王鮭魚委員」，說「當你太愛吃鮭魚，又忘記自己已經改三次名字時」。

立委王美惠跟風，將立院辦公室門牌改成「王鮭魚委員」。（圖／摘自內政部臉書）

(中時新聞網)