受環境風場仍偏東封，西半部地區擴散條件不佳，汙染物易累積，環保署今提醒雲嘉南地區及橋頭、楠梓地區紅色警戒、中部和高屏地區橘色提醒，而氣象局長鄭明典也在臉書表示，富貴角PM10濃度有點高，恐是受大陸沙塵暴的影響。

環保署今提醒，雲林、嘉義、台南和橋頭、楠梓地區的所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），而中部及高屏地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環境風場仍為偏東風，西半部在清晨及夜間水平及垂直擴散條件不佳，污染物易累積，西半部空品拉警報。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）

環保署表示，今（18日）的環境風場仍為偏東風，西半部在清晨及夜間水平及垂直擴散條件不佳，污染物易累積，午後各地風速增強，空氣品質將稍好轉；南部地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；西半部及馬祖、金門、澎湖地區易有局部霧影響能見度。

環保署指出，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南局部地區短時間可能達「紅色警示等級」。

氣象局長鄭明典昨晚在臉書上分享，富貴角懸浮微粒，PM10濃度有點高，很可能有來自大陸沙塵暴的影響，建議關窗，不要在室外晾衣服，詳細情況繼續觀察。

氣像達人彭啟明昨在臉書提到，今天氣大環境仍無太大變化，西部以晴到多雲為主，東部則水氣偏多偶有陣雨。值得注意的是空氣品質西部仍以「橘燈」為主，雲嘉南則持續「紅害」，對所有族群不健康。

環境風場仍為偏東風，西半部在清晨及夜間水平及垂直擴散條件不佳，污染物易累積，西半部空品拉警報。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）

環保署預測未來2天的空氣品質，明（19日）的環境風場持續為偏東風，西半部在清晨及夜間仍易累積污染物，午後空氣品質可望改善；西半部易有局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。

至於周六（20日）環境風場持續吹偏東風，西半部易有局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品「良好」等級；馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級，中部以北局部地區短時間可達「紅色警示」等級。

(中時新聞網)