日本知名連鎖壽司店壽司郎推出優惠活動，只要名字有「鮭魚」2字，就能免費吃到飽，沒想到全台竟多達百人為搭上這股熱潮，到戶政事務所改名，日本女星大久保麻梨子表示看到此則新聞時，對於台灣人能一生改3次名感到驚訝。

日本迴轉壽司店壽司郎推出諧音哏活動，在限定2天活動當中，只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，就能到店內免費吃到飽，每桌上限人數6人，原本遭批誰會取名叫「鮭魚」，認為活動沒有誠意，未料全台有近百人爭相到戶政事務所改名，因此掀起「鮭魚之亂」，更有網紅表示一行6人吃了6170元的壽司，整桌空盤疊的比人還高，照片曝光後引起議論。

對此，來台發展的日本女星大久保麻梨子，她表示得知許多台灣民眾為了迴轉壽司店推出的活動免費用餐，特地改名成「鮭魚」，讓她直呼不可思議，也才知道台灣人一輩子有3次改名的機會，像是日本人若要改名，除了要有正當理由之外，還需達到家庭裁判所的許可，直呼：「台灣生活這麼久，還有讓我驚訝的文化差異耶」。

對此，網友也紛紛留言：「該驚訝的不是什麼文化差異，而是那種為了貪圖蠅頭小利，可以完全沒有原則的為所欲為」、「標準的方便當隨便，一堆人在那浪費國家資源」，對此民政局表示依法規定，人的一生以「特殊原因」改名只有3次機會，免費享用壽司後再改回來，也已用掉2次，提醒民眾務必三思。

(中時新聞網)