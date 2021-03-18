陸媒央視的一名臥底記者「老K」被派遣到一家知名二手汽車平台調查黑幕，起初擔任該公司第一線的銷售員，但老K為了獲得更核心的資料以及證據，努力在公司內「奮發向上」，最後竟當上了該公司的二把手，薪水比原來在央視的臥底職還要高，這讓央視的導演相當緊張，深怕記者叛變，每天都打電話噓寒問暖。

據陸媒「東網」報導，3月15日為國際消費者權益日，央視每年都會播出「315晚會」節目，來揭露各行各業的內幕，該節目主要內容是央視派遣臥底記者進行調查，而這次負責「深入敵營」工作的記者「老K」，是於2016年被派遣到「車易拍」交易平台進行臥底。

老K在車易網從第一線的銷售員做起，但為了取得更加核心的資料，他奮發向上，在公司內不斷升官，最後竟當上該公司職位極高的二把手，在「車易網」的待遇變得比央視還要好！老K也笑稱，要不是總導演告訴他，「還有間更好待遇的公司正在等著他去臥底」，他才不想回來呢！

據央視報導，「車易網」設計了兩套用戶介面，讓買家與賣家分別以不同的價格交易二售車，該網站在從中賺取差價，以該網站一輛標價7萬元人民幣的二手車為例，實際上買家可能僅得到6萬5千元的金額，其中差額的不法獲利則全遭平台給賺走。

(中時新聞網)