20歲王姓槍砲通緝犯，17日晚間至台北市中山區酒店前丟擲2枚土製爆裂物，傷及3名路人，所幸均無大礙。他犯案後雖徒步逃逸，但不久後就打電話並主動到警局自首。警方聞到他渾身酒氣，他才說自己酒醉，「讓我去廁所吐一下。」王供稱，犯案前喝了1瓶洋酒，因日前與友人在酒店喝酒曾起糾紛，才會報復洩憤。

王雖未被警方列管為幫派分子，但警方發現他與竹聯幫弘仁會、四海幫海巨堂「走得很近」，應屬幫派外圍分子，他雖自首犯案，且否認受人教唆，但警方不敢大意，除漏夜約制相關幫派外，也要徹底調查其犯案動機；若為黑幫尋仇滋事，不分大小咖，絕對要溯源刨根，並斬斷幫派賴以維生的幕後金流，遏阻黑道氣焰。

王2019年曾被查獲持有改造槍，被判刑3年1個月，本月初要執行沒到案，被北檢發布通緝。今天訊後，將解送歸案，並依公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

此外，他丟擲的2枚爆裂物，將送鑑定，初步研判是土製爆裂物，但火藥量極低，爆炸後傷及3名路人，都是被爆裂物的碎片割傷，爆炸的碎片也震凹酒店大門，產生類似彈痕的凹洞。

(中時 )