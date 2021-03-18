砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)公布109年財報，全年稅後盈餘為6.22億元，年成長73.26%，為104年以來新高，每股盈餘為3.75元，受惠於智慧型手機及WiFi等需求強勁，目前宏捷科訂單能見度已達下半年，宏捷科也加速開出新產能，預計年底時月產能將達2萬片。

宏捷科109年合併營收為35.43億元，年成長60.61%，為104年以來新高，營業毛利為10.75億元，年成長60.68%，合併毛利率為30.36%，稅後盈餘為6.22億元，年成長73.26%，為104年以來新高，每股盈餘為3.75元。

由於逢農曆年長假，宏捷科2月合併營收為3.34億元，月減7.22%，年成長23.04%，累計前2月合併營收為6.94億元，年成長28.3%。

中國4G和5G手機客戶PA產品持續轉單至宏捷科，且WiFi新增應用日益廣泛，讓宏捷科訂單已滿到下半年。

宏捷科表示，受惠於5G智慧型手機轉換潮，今年5G手機PA出貨可望逐步放量，全年佔比有機會達15%到20%；而客戶端WiFi 6E及基地台的產品預計第2季有機會量產出貨，為營運增添動能；從需求來看，現在比過去好很多，各產品線都很好，訂單已排到下半年，營運展望很樂觀。

為因應客戶強勁需求，宏捷科二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第2季底設備月產能可達15000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計劃，預估今年底月產能可達2萬片。

(時報資訊)