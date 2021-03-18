櫃檯買賣中心將自3月29日起辦理8場「櫃買市場業績發表會」，各場主題依序為「半導體」、「櫃買特色(一)」、「生技醫療」、「智慧科技」、「富櫃200」、「休閒生活」、「電機機械」及「櫃買特色(二)」等。

櫃買中心表示，配合上櫃公司109年第4季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，將分別於3月29日、30日、4月7日、8日、9日、12日、14日及16日辦理8場「櫃買市場業績發表會」，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，此系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「半導體」、「櫃買特色(一)」、「生技醫療」、「智慧科技」、「富櫃200」、「休閒生活」、「電機機械」及「櫃買特色(二)」等。

此次與會上櫃公司包含：長科*(6548)、意德士(7556)、杰力(5299)、世豐(2065)、強新(5013)、詩肯(6195)、訊聯(1784)、豪展(4735)、盛弘(8403)、耕興(6146)、千如(3236)、立碁(8111)、同致(3552)、兆利(3548)、宜鼎(5289)、東碩(3272)、長盛(3492)、上洋(6728)、至興(4535)、謚源(2235)、崇友(4506)、特昇-KY(6616)、鼎翰(3611)、安碁資訊(6690)等。

(時報資訊)