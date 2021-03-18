瞄準台灣電子商務(EC)快速成長契機，日本伊藤忠商事通過「台灣伊藤忠」將進行戰略性商業投資，於本月17日對台灣宅配通（2642）進行追加出資，將持股比重自約7％提高至19％，且今後還考慮進一步投資，將宅配通納為權益法適用公司。伊藤忠並將攜手宅配通於2021年度內開始針對台灣當地的食品廠等對象，提供服務，展開在台灣的電商事業。

宅配通是國內前三大宅配物流業者之一，2020年獲利衝新高，全年營收達到39.83億元，稅後淨利2.09億元，獲利成長29％，EPS為2.19元，比前一年成長30％，殖利率更達到逾5.6％，締造上市以來歷史紀錄。

宅配通董事會日前通過每股配發現金股利1.8元，表現十分亮麗。邱純枝董事長指出，今年宅配通將更聚焦於線上智能客服中心、智慧行控中心、轉運車智慧化派遣系統、智能化RFID籠車管理系統及棧板式跟隨車（AGV）平台等新系統，協助解決宅配物流業者的人力短缺、作業安全等問題，並持續優化營運管理，提升獲利能力，為投資人提高獲利，也為全體股東再創佳績。

宅配通的三大營運事業包括宅配、物流及物販，2020年物販事業營收幾近倍增，物流事業受惠於家電宅配安裝業務增加，亦有雙位數成長。同時掌握住電視購物、網路購物、家電物流、美食配送等蓬勃商機，宅配通不但在2020年在營收、獲利、和殖利率的表現，都刷新該公司上市以來的紀錄，今年1月營收達3.85億元，月增9％，年增7％，再創下歷史單月最高營收，至2月累計營收7.32億，同期成長率10.2％，展望全年營收獲利，相當樂觀。

台灣伊藤忠，是伊藤忠商社百分之一百出資的現地法人。從1958年創立至今，在台灣透過投資及國內外的貿易活動，積極展開各種事業。2018年伊藤忠商社投資台北101，持有37.2％的股份。

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