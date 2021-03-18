前立法院長王金平昨（17）日慶祝80歲生日，他透過臉書感謝大家的祝福，表示去年真是不容易的一年，感恩在疫情肆虐全球的狀況下，大家能一起努力守護台灣，並祝大家都能安居樂業、疫情早日平息。

「去年真是不容易的一年」，王金平說，感恩在疫情多變的狀況下，我們能一起努力以正面的信念守護著台灣，天助人助讓我們能平安在此，讓他可以與大家相聚在這一日。大家繼續互相加油鼓勵，有什麼難關，只要能互信、有共同的善願，都能走出自己的路。

王金平也祝福大家都能安居樂業，國泰民安風調雨順，疫情早日平息，讓人民過著最正常、最平安幸福的日子。

立法委員洪孟楷、費鴻泰、高虹安，以及台北市議員張斯綱、國民黨副秘書長李彥秀都在PO文底下留言，祝王金平生日快樂。網友也紛紛送上祝福，「氣色很好耶！看不出來80歲了！」「真的看不出是8字頭的呢，您多年來真的沒什麼變，真是台灣男性的表率」。

(中時新聞網)