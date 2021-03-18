全台近來掀起一波改名「鮭魚」熱潮，據統計目前已有135人改名成鮭魚；基隆市一名張姓警員也改名為「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，其身分證照片被臉書轉發後，竟釣出宜蘭市長江聰淵在留言處表示「我宜蘭市長，來關心一下這個鮭魚同學」，粉專小編也趕緊回應「市長好，宜蘭出產的鮭魚王工作認真，學習態度也很好」。

臉書專頁「臺灣警察法學研究學會」昨（17）發文表示，「現在的學生頭殼都不知道裝什麼，學生傳Line說他去換身分證」，該員警竟改名成「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，貼文還開玩笑寫下「你有本事就在聯合勤教時，舉手發言『分局長好，職OOO宜蘭之子超粗大深海鮭魚王於聯合勤教第一次發言』，你敢錄影存證這樣說，老師請你吃鮭魚吃到飽啦」。

該篇臉書發文者說，他已將身分證照傳給分局長看過，分局長表示只要優惠活動結束後改回來就好；許多網友則留言笑說，「簽出入登記簿會後悔的！」、「勤務表塞不下他的名字」、「笑死 簽名簽到手軟」，甚至還釣出宜蘭市長江聰淵關心宜蘭子弟，小編也趕緊緩頰「市長好，宜蘭出產的鮭魚王工作很認真，學習態度也很好喔！本文是讓大家飯後笑笑，降低工作的壓力啦！」

基隆市一名警員改名為「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」，身分證照片被臉書轉發後，竟宜蘭市長江聰淵在留言處表示「來關心一下這個鮭魚同學」。（圖／翻攝自臉書）

據悉，基隆市警局第一分局忠二路派出所長張畯盛指出，該員警原本預計明天要帶家人一起去享用鮭魚大餐，得知改名一事曝光，嚇得改在昨天晚上（17日）休假時間，帶女友和家人到台北迅速大吃一頓；該員警也說明天上班前就會把名字改回來，因此出入登記簿並不會留下「宜蘭之子超粗大深海鮭魚王」的紀錄。

(中時新聞網)