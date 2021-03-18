小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

今天最大頭條是房地合一稅2.0修法擬溯及既往，目前最有可能的日出條款為今年7月隨實價登錄2.0上路同步施行，但適用對象為2016年房地合一稅實施以後取得的房地。

【1】房地合一稅2.0擬溯及既往

房地合一稅2.0修法將訂定「日出」條款，財長蘇建榮17日在立法院財委會答詢時透露，已有幾個方案，最終將由行政院訂定，今年7月上路是方案之一。據悉，若訂定今年7月上路，則傾向今年7月以後交易房地才適用房地合一稅2.0，至於2016年以後已取得房地，在7月以前交易仍適用房地合一稅1.0。

【2】超級央行周 估全部續寬鬆

超級央行周啟動，由美國聯準會（Fed）利率決策會議率先登場，英國央行（BOE）及日本銀行（BOJ）緊接著開會，市場預料將全部維持寬鬆政策不變，我央行18日也將召開第一季理事會，金融界百分百認為利率將連四凍，維持在1.125％的歷史低點不變。

【3】華碩去年EPS 35.8元 史上最賺

華碩去年在PC及板卡兩大業務迎來近十年來的產業榮景，交出超標的營運成績，不僅獲利翻倍年增、突破265億元創高，每股稅後盈餘也以35.8元改寫新高，擬配息26元。兩位共同執行長對今年營運雙雙釋出樂觀展望，儘管預期供應鏈缺料未能紓解，華碩亦已有積極因應措施，同時預持續對終端產品售價調漲。

【4】美銀：通膨躍美股最大風險

新冠疫情危機以來，華爾街首度未將疫情列為感到憂心的最大風險，而是預告經濟過熱的通膨。美銀公布最新基金經理人月調顯示，多數操盤人認為美股多頭已到了末升段，而不利大盤續攻的前兩大風險分別是通膨與寬鬆退場恐慌（taper tantrum）。

【5】支持台企往大陸農業發展 陸頒農林22條惠台政策

大陸國台辦等11部委17日聯合公布「農林22條」措施，強調將提供台資企業在土地、金融、參與基建及開拓內銷等方面支持，以及參與城鄉冷鏈與物流等產業，在自由貿易試驗區內投資水產等捕撈作業。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是推進「十四五」規劃具體舉措，促進兩岸交流合作的重要內容。

(中時新聞網)