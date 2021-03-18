中國駐英國大使館18日發布代理大使楊曉光就英國發布《安全、國防、發展和外交政策綜合評估報告》涉華內容，闡述中方原則立場。楊曉光指出，對英國而言，中國不是「威脅」或「系統性競爭者」，而是合作夥伴。對中方而言，中方不怕對抗，但從不主動挑起對抗。在21世紀，各國開展合作是唯一選擇。

中國駐英國使館臨時代辦楊曉光16日接受英國天空新聞台〈今夜天空新聞〉節目主持人山繆線上直播採訪。

楊曉光表示，他注意到英國剛發布的《報告》，把中國視作對英國經濟安全威脅最大的國家。他認為，對英國而言，中國不是「威脅」或「系統性競爭者」，而是合作夥伴。中英政治、社會制度不同，但不妨礙兩國開展合作。中英作為大國，不應訴諸對抗。對中方而言，「我們不怕對抗，但從不主動挑起對抗。」在21世紀，各國開展合作是唯一選擇。當前，全球面臨抗擊疫情、應對氣變、能源安全等緊迫問題，大國沒有理由放棄合作而尋求對抗。

楊曉光在回應中國「給英國及其盟友以及『開放社會』帶來挑戰」的質疑時稱，中國政治體制確實與西方國家不同，但這不意味著中國是其他國家的威脅。政治體制必須符合本國歷史文化傳統，中國現行制度最符合自身國情。「一把鑰匙開一把鎖」。中方不對外輸出制度，也不會照搬他國制度。中國的發展目的很簡單：對內，堅持以人為本，讓老百姓有更多獲得感；對外，致力於推動構建人類命運共同體，讓世界更安全、更美好，這怎麼能是威脅呢？

楊曉光說，有人指責中國「咄咄逼人」或「具擴張性」，但事實上，指責中國的議題都是中國內政或中國與周邊國家事務。中方奉行防禦性而非進攻性政策。美國前國務卿蓬佩奧等「鷹派」像惡狼一樣攻擊中國，在此情況下，中國為什麼不能反擊、維護自身利益和尊嚴呢？

楊曉光答覆英國計畫向「印太」地區派出新航母的提問指出，中國老百姓對此普遍反感和反對。應該相信，相關地區國家有足夠智慧在相互尊重基礎上通過政治談判解決現有爭議，不需要其他域外國家來攪渾水。

楊曉光強調，某些域外大國挑撥是非，將「亞太」改成「印太」，他不知道意欲何為。亞太地區是目前世界上人口最多、最具經濟活力的地區，普遍預測21世紀是亞太世紀。中國作為亞太地區核心國家之一，願同鄰國合作，維護地區和平。希望英國及其他域外國家的所作所為有利於地區和平穩定，而不是相反。

(中時 )