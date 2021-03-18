24節氣中的「春分」即將在3月20日登場！這天除了是百花盛開的好日子，也是替自己補運的絕佳時機！春天的氣候起起伏伏，容易影響到我們的脾氣，記得要保持心平氣和以及愉快的心情，千萬不要生氣丶鬱悶丶發怒，否則不僅會損傷身體健康，也會影響到你的運勢！

昨（17）日命理專家艾菲爾老師就搶先曝光能在春分開運的小秘法，以及12星座在春分的好運關鍵字詞，記得同時參考看太陽丶上升星座。

1、百合開運法

在臥房床鋪的左側（躺下的左側）插上雙數百合，連續操作三周，可開啓今年一整年的桃花運。（百合顏色須為紅色系丶粉色系，且須為鮮花，若花謝了必須立刻換上新的雙數百合花）有伴者丶單身者皆可操作，有伴者讓感情增溫，單身者桃花越開越多。（床頭櫃或是在左側擺放一張小桌子，若左側為牆，可以找一個自己喜歡的地方擺放，心誠則靈。）

2丶桃花樹許願

春分前做的戀愛魔法，就是即日起到春分，選擇一棵盛開的桃樹，面對桃樹說出今年的戀愛願望。等到5月如果許願的這一棵桃樹結實累累，表示你的願望越有機會成功，果實越豐碩能量越好。記得近期外出要做好自我防護，不方便外出者，請參考其他開運方法，身體健康平安最重要。

3丶春分立蛋

春分是南北半球晝夜平均的日子，呈66.5度傾斜的地軸和繞日公轉的平面正好是平衡的狀態，大有利於竪蛋。這天請選擇一顆光滑的新鮮雞蛋，找地方把雞蛋竪立起來，俗話說「春分到丶蛋兒俏」，只要你可在春分當天成功竪立一顆雞蛋，就能夠在春天為自己招得一整年的好運。

4丶收集春分水

3月20日中午11:50，正式進入「春分」，請收集當天由天上落下的雨水，或是草地上的露水，這叫做「春分水」。把春分水點在額頭，象徵獲得智慧和財富；點在太陽穴，象徵獲得愛情和人緣；點在肚臍的四周，可增加懷孕機會，但要記得水龍頭或是小溪丶小河的水源並不包含在「春分水」內。

5丶吃春蜜丶春菜丶春茶

「春蜜」是春天百花盛開之期所採蜜釀，為四季之最。色澤金黃丶香氣濃郁，口感鮮甜滑順，是屬於春天才有的幸福滋味。「春菜」指的是筍子丶萵苣丶松茸丶蓼菜丶菌菇等蔬菜，不僅能為身體去疾病，還可以解春困（精神不濟丶容易疲勞之意）。喝「春茶」可選用四季月老茶，滿滿的都是花卉的能量與精華，能提升你的正桃花能量，招來正緣。

【12星座春分好運關鍵字】

白羊：墜入愛河

金牛：愛情和睦

雙子：異性示好

巨蟹：眉開眼笑

獅子：遇見緣分

處女：好事成雙

天秤：情人寵愛

天蠍：桃花降臨

射手：真愛出現

魔羯：愛情圓滿

水瓶：邂逅男神

雙魚：結交新歡

(中時新聞網)