中美高層戰略對話即將於美國阿拉斯加展開，各界高度關注。會談前夕，大陸駐美大使崔天凱17日接受大陸媒體聯合採訪，他表示，中方並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待和幻想，希望會談能夠成為一個開端，希望雙方帶著誠意來，帶著理解離開。

崔天凱首先指出，這是美國總統拜登上任以來，中美雙方高層首次面對面溝通，希望這能夠成為一個開端，雙方能夠開啟一個坦誠、建設性、理性對話和溝通的過程，如能做到這一點，他認為這次對話就是成功的。

被問道，對話前夕，美國國務院高官就職後首次出訪選擇日韓盟國，美日印澳也舉行了視訊峰會，有分析認為美方此舉意在拉攏盟友，以便在此次戰略對話中以「優勢地位」面對大陸，怎麽看待？

崔天凱說，美國和其他國家要發展雙邊關係，那是他們的事情，中方只是希望，任何這種雙邊活動不要以第三國為目標，不要損害第三國利益。

對於美官員對香港問題發表批評，會否影響這次中美會談的氛圍？

崔天凱說， 美方做這種損害中方主權、損害雙邊關系的事情也不是第一次，中方立場很清楚，堅決反對，並且會採取必要的反制行動，這次也不例外，也會在這次會談中清楚地表達立場，不會為了營造某種所謂的「氛圍」在這些問題上做出妥協和讓步。

被問及美方宣稱將在對話中談及台灣、涉疆、涉港、人權等話題，崔天凱表示，這幾個問題都涉及到大陸的主權、領土完整、國家統一，在這些核心利益上，中方沒有任何妥協退讓的餘地，這也是中方將在這次會談中清楚表明的態度。

崔天凱說，中方為這次對話做了很多準備，包括議題準備，也包括防疫方面的準備，包括接種疫苗、進行各種檢測，他反問「如果有人認為中方這次帶著誠意來到阿拉斯加這個還是冰天雪地的地方，就是為了做出妥協和讓步，那我會建議北京的同事們趁早取消這次旅行，何必費這個麻煩跑來呢？希望有關人士丟掉這種幻想。」

(旺報 )