桃園大潭藻礁爭議引發台灣缺電問題，國民黨前立委孫大千今（18）日在臉書直言，「王美花拆穿了蔡英文的謊言」，並翻出總統蔡英文過去談話，批說「過去的保證難道都是在哈囉嗎？」

孫大千指出，2015年蔡英文曾批判國民黨，「如果國民黨過去7年多可以好好開發，也不會有限電問題。」蔡也曾說，「民進黨執政後會建立可循環能源系統，2025年再生能源達總發電量的20%。」

因此，孫大千想問，那蔡英文在過去的5年執政期間都在做什麼呢？有沒有好好開發呢？所謂的「可循環能源系統」到底在哪裡呢？

孫大千接著指出，蔡英文在2019年強調，「現在無論是光電還是風電，系統建置上都超過我們預設目標。」並承諾，「只要蔡英文在、執政團隊在，台灣不會缺電。」

對此，孫大千質疑，既然都已經超過預期目標了，為什麼還要台灣人民選擇用肺發電？或是用藻礁發電呢？且經濟部長王美花，現在為什麼要拿缺電來逼迫台灣人民犧牲藻礁呢？

(中時新聞網)