聯準會宣布利率維持不變且不急於提早升息，激勵美債殖利率下滑，恐慌指數VIX走跌，科技股收斂跌幅，亞馬遜領漲標普，那指黑翻紅，費半漲逾1%，道瓊收盤再創歷史新高，四大指數漲跌幅介於+0.29%~+1.22%；台股ADR窄福波動。

周三台股在平盤附近開出，多數權值股走勢疲弱，臨近午盤亞股集體轉弱與台指期算影響，中、小型股賣壓湧現，指數持續震盪下行，最終台股下跌97.34點，收在16,215.82點。

周三OTC指數早盤一度再創波段200.5點的新高價，但受加權指數連動，尾盤漲幅收斂至0.15%，目前壓力為前高的200.39點，下方支撐為10日線的194.06點。

加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收吞噬黑K棒線，失守5日線。

(2)、量能：17日成交量增至3,141.16億元，後續仍需維持價量同步為宜。

(3)、技術指標：日KD指標、MACD低檔向上。

(4)、法人籌碼：三大法人合計-134.61億元；外資-129.33億元、投信+5.43億元、自營商-10.71億元。

觀盤重點，國際股市持續創高，目前台股技術面具轉強跡象，但外資操作仍為偏空趨勢，預期短線高檔震盪格局機率大，建議以低持股高周轉的策略應對，個股慎防追高風險。未來選股方向，可留意基本面較佳的IC設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。

(時報資訊)