台北市林森北路一間酒店在17日晚間約8點多傳出爆炸聲！一名20歲王姓酒客在酒店門口扔擲2顆土製手榴彈，未料機警的少爺見對方似乎要尋仇迅速將門關起，結果爆裂物反彈到對面路旁爆炸，有網友在「爆料公社」PO出現場畫面，發現事發當下，一名母親正帶著小孩行經現場，爆炸當下，一把將小孩緊抱埋入懷中，狀況驚險萬分。

林森北酒店遭丟炸彈，爆炸瞬間路旁火光四射。(翻攝爆料公社)

根據網友PO行車紀錄器畫面，在林森北路與錦州街口在案發時人潮洶湧，有許多路人正停等紅燈準備過馬路，瞬間就發出爆炸聲響，路人一臉驚恐嚇壞紛紛閃避，一名母親更是直覺反應將小孩緊抱懷中。

警方初步調查，20歲王姓男子晚間至林森、錦州街口的酒店尋仇，因沒帶身分證被擋下，他竟朝大門丟擲疑似爆裂物，現場未起火燃燒，但發出巨大爆裂聲響，騎樓與酒店大門、泊車台被震波毀損，1名路人腿部被波及割傷，送醫並無大礙。

據了解，因王丟擲爆裂物後，曾冒出火光，一度傳出是信號彈或汽油彈，但警方趕赴現場勘查，從現場的碎片、未有汽油燃燒痕跡及訪查目擊者，研判是土製爆裂物，但火藥量極低，爆炸後傷及3名路人，都是被爆裂物的碎片割傷，爆炸的碎片也震凹酒店大門，產生類似彈痕的凹洞。

警方今天訊後，要將他解送歸案，並依槍砲、公共危險等罪嫌送辦。初步了解，王嫌和竹聯幫弘仁會、四海幫海巨堂都有淵源，但並未被蒐報註記為幫派成員。警方將深入追查背後是否涉及幫派尋仇，一旦查出是幫派教唆，將全力掃蕩黑幫、斷其金流，不讓黑道危害治安。

(中時新聞網)