綜合鮑爾發佈會上的表態，本次會議傾向整體偏鴿派，安撫了之前敏感的市場。雖然不少記者仍然抓著利率點陣圖(對未來利率走勢的規劃)幾位官員的點不放，但鮑爾很快將之解讀為聯邦公開市場委員會(FOMC)內部少數的不同意見，以遏制市場升息預期前移。

預計今年通膨將觸達2.4%，但鮑爾認為通膨的上行是短暫的。新框架下的聯準會希望看到通膨小幅超調，但仍希望保持穩定的長期通膨預期。

對銀行業監管以及SLR指標問題不予置評，因為未來幾天馬上就會公佈結果。

對於退出資產購買，鮑爾給很晦澀的答案：「調整了隔夜逆回購工具的用量，但似乎市場並不在乎。」

綜合鮑爾在發佈會上的表態來看，本次會議傾向整體偏鴿派，安撫了之前敏感的市場。

投資者需要關注三個要點，第一是聯準會重新擁抱了「數據依賴性」，並不斷強調自己將按照新的平均通膨目標框架行事。整場發佈會的交流內容的很大一部分都圍繞經濟預測展開，雖然不少記者仍然抓著點陣圖幾位官員的點不放，但鮑爾很快將之解讀為FOMC內部少數的不同意見，並強調了FOMC整體仍預期維持利率水平不變，以遏制市場升息預期提前。

其次聯準會雖然對今年的經濟前景比較樂觀，但是對於未來兩年的經濟走向仍然比較保守，從經濟預測上也能看出這一點。FOMC成員並不確定今年的復甦力度是否可以延續。這和目前的市場預期是有較大分歧的（動不動就過熱、大週期和高通膨），鮑爾營造出的政策當局與市場參與者的預期差也帶來了「鴿派」的效果。

第三是聯準會現階段對市場認知的金融穩定風險嗤之以鼻，聯準會對金融穩定風險的考量是一個框架，而不是某個單一市場的表現。

記者的提問重點包括：

1.利率點陣圖是否提前。

鮑爾答：點陣圖的前移只是一部分官員立場有所改變。

2.SLR，是否影響了貨幣政策實施。鮑爾拒答。

3.多少的通膨會讓你感到舒適？你的目標很晦澀，會不會讓市場定價對通膨更低的容忍？

鮑爾答：談論通膨是一回事，真實的通膨又是另一回事……。

4.群體免疫會導致就業快速復甦，為什麼聯準會的預測還是那麼保守？

鮑爾答：讓1000萬人重返就業崗位，不可能在一夜之間完成。

(中時新聞網)