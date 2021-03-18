侯佩岑最近和媽媽林月雲上真人秀《婆婆與媽媽2》，兩人在節目中落淚懺悔的片段，引來網友討論起林月雲過往情史，而遺傳林月雲美貌的侯佩岑也是女神級主播，媒體人林裕豐最近上節目透露，侯佩岑過往不僅電翻才子天王、富二代，連電視台主管當年也自嘲曾跟侯佩岑有過「1秒鐘的戀愛」。

近日《震震有詞》聊起林月雲、侯佩岑母女上節目引發的紛爭，李昂言辭犀利表示，她同意節目上露出的片段絕對是安排出來的，「問題是說這兩個母女，都跟媒體這麼有關係，怎麼會愚蠢到去答應中國的製作單位來演出這一段？」，她認為第三者有兩種，一種是得勢的、一種是不得勢的，而林月雲一直是得勢的第三者，在這種情況下導致林月雲誤判情勢，不像其他小三總是躲在自己的殼，盡量不跟外界聯繫。

林裕豐分享有電視台高層自曝和侯佩岑「戀愛1秒」的經歷。（圖／翻攝自高點電視 Youtube）

李昂說：「而這種得勢的小三看不到外面那些醜惡的事情，因為她們被這兩個男人保護得很好，久而久之她們產生了一種自我的安慰，和自我的說服說『我做的事情都是因為愛，大家會原諒我』」，但社會的道德標準還是在的，這次的事件就是母女倆踩到了紅線，「蒙蔽在自己內心的、那種被保護下來的『優美狀況』的小三才會犯錯」。

謝震武聽呆。（圖／翻攝自高點電視 Youtube）

節目上，林裕豐分享，侯佩岑過去在電視台不僅工作能力強，又魅力十足，許多男同事、男主管都非常喜愛侯佩岑，他還曾聽到有男主管自稱跟侯佩岑「在一起過」，大家好奇是什麼時候的事？在一起多久？男主管則說有次安排剛入行的侯佩岑去做事，沒想到回頭侯佩岑就回報已經把事情完成，第一時間男主管沒意會侯佩岑在叫他，她就用手去搭他的手，再用水汪汪的眼睛跟甜美微笑報告，讓男主管直呼戀愛了，笑說自己當下真的有戀愛的感覺，「但是就1秒」。

(中時新聞網)