經濟部長王美花昨在立法院經濟委員會中坦言，若規劃供氣給大潭兩部燃氣機組的第三接收站無法順利完工，經濟部目前沒有替代方案，甚至可能讓蔡政府的2025年能源配比跳票。國民黨前立委孫大千今在臉書發文說，「王美花拆穿了蔡英文的謊言」。

他說，蔡英文在2015年曾經批判國民黨，「如果國民黨過去7年多可以好好開發，也不會有限電問題。」那麼，蔡英文在過去的5年執政期間都在做什麼呢？有沒有好好開發呢？

孫大千指出，蔡英文在2015年表示，「民進黨執政後會建立可循環能源系統，2025年再生能源達總發電量的20％。」那麼，請問一下，這個所謂的「可循環能源系統」到底在哪裏呢？

他表示，蔡英文在2019年強調，「現在無論是光電還是風電，系統建置上都超過我們預設目標。」既然都已經超過預期目標了，為什麼還要台灣人民選擇用肺發電？或是用藻礁發電呢？

孫大千再指出，蔡英文在2019年時承諾，「我向全國人民保證，只要蔡英文在、執政團隊在，台灣不會缺電。」那麼，王美花現在為什麼要拿缺電來逼迫台灣人民犧牲藻礁呢？

孫大千酸說，蔡英文過去的保證難道都是在哈囉嗎？

(中時 )