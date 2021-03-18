美系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出，看好今年在全面產品的成長推動，加上產能短缺帶來的平均售價提升，預估矽力-KY今年營收、每股獲利分別為188億元、49.8元，維持加碼評等、目標價3500元。

美系外資表示，矽力-KY去年第四季毛利率明顯下滑、落到44.3%，但每股收益依舊優於預期，利潤率疲軟恐是造成近期矽力-KY股價修正的原因，而造成矽力-KY第四季毛利率下滑主要歸咎於新台幣的強勁升值、不利的產品組合，通訊類產品比重降低。

美系外資表示，展望矽力-KY前景，包括有5G基地台客戶的產品多樣化、今年在汽車、服務器和PC 需求可見性，以及長期策略將無晶圓廠朝著更多的晶圓代工投資。

美系外資表示，矽力-KY去年第四季營收41億元、季增長12%、年增長23%，毛利率由去年第三季的48.9%一口氣降到44.3%，遠低於市場預期，主要原因該應是公司整體的產品結構，特定細分市場中的產品組合和新台幣升值，單季每股盈餘11.8元。

展望2021年，美系外資表示，矽力-KY預估在全面產品的成長推動下，今年營收成長規模為20~30%，但此預估恐過於保守，反倒看好矽力-KY因產能短缺帶來的平均售價提升，預估矽力-KY今年營收、每股獲利分別為188億元、49.8元，分別較去年同期增長35%和39%，毛利率也會同步改善，另外，大陸半導體拚本土化也將成為矽力-KY另一個機會，維持加碼評等、目標價3500元。

(時報資訊)