寬宏藝術(6596)董事會通過109年度盈餘分配案，擬配發每股現金股利4.5元，以昨日收盤價54.2元計，現金殖利率達8.3％。

寬宏藝術去年下半年受惠國內疫情緩和，大型演出活動如常舉行，全年營運倒吃甘蔗，2020年合併營收9.7億元，毛利達3.5億元，毛利率較上年度提升至36％，稅後淨利0.87億元，每股盈餘3.01元。公司為維持股利政策的穩定性，與股東共享營運成果，決議每股配發4.5元現金股利。

公司指出，今年展演活動均持續配合及執行政府防疫措施，全面保障觀眾與表演者健康安全。展覽方面，暑假檔期預計在北高規劃4到6個展覽；演出方面：第2季將陸續有1場王心凌高雄巨蛋演唱會、3場李翊君巡迴演唱會、5場美國大馬戲團表演、5場迪士尼卡通電影演唱會、9場民歌46巡迴演唱會、30場讚聲演唱會與20餘場百老匯的經典音樂劇「貓」，同時亦積極規畫下半年展演活動。預估隨新冠肺炎疫情逐漸穩定，公司在展演活動方面可望恢復成長趨勢。

(時報資訊)