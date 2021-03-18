去年全球遭新型冠狀病毒橫掃全球，迫使企業、政府以及私人機構等，皆須更積極地推動數位轉型，並以全新的思維及創新模式因應未來任何黑天鵝的翩然降臨。對此，是德科技也針對因疫情而改變的企業營運現象與新技術趨勢，提出六大趨勢，包括擴大IoT與IIoT(工業4.0)基礎設施的投資、5G與O-RAN的發展、自駕車等趨勢。

是德點名得六大趨勢如下：

1.擴大IoT與IIoT(工業4.0)基礎設施的投資：隨著越來越多企業採用現場與遠端工作的混合模式，企業需部署更多的智慧型設備與感測器，以便有效地遠端管理製造和工廠運作。我們可以預見企業將擴大對自動化設備的投資，並需要新型解決方案執行元件的生產自動化、測試和分析。

2.軟體將成為數位轉型的核心：企業的創新速度將在2021年大幅躍升，數位工具、流程和軟體主導式解決方案被廣為採用，將進一步提升企業的創新、成長、客戶支援和業務運作的速度。企業可借助軟體，來加速轉型，並透過先進的資料分析和視覺化功能，來幫助工程師收集和擷取資訊，以提升洞察並加速創新。在新的一年，數位轉型的方向將更聚焦於行銷活動、客戶互動和支援，進而加深個人化行銷與溝通。

3.透過軟體主導混合式團隊：隨著混合式工作模式成新常態，促使企業加速使用軟體主導式解決方案來推動產品設計和開發，員工可從遠端即完成產品設計、研發、測試、製造、生產，及診斷和除錯，同時企業也需使用雲端服務並部署具先進運算能力的設備，才可透過軟體來支援遠端的工作人員。

4.5G與O-RAN發展持續發亮：儘管疫情拉慢了全球部署5G網路的速度，在2021年我們能預期5G仍為政府與企業的首重。5G的出現促進了企業數位轉型，應用範圍也不再限於手機，而是邁入產業，協助提供虛擬醫療服務等更多的產業應用。同時，O-RAN商機也將隨著5G與小型基站的廣泛建置而發光發熱。

5.自駕車持續發展：自駕車發展一度因疫情受阻，隨著2021年政權轉移，美國汽車產業將更專注於電動車與自駕車的開發。業界有望在2021下半年，提高對自駕車的投資，尤其是大中華區將變得更加積極，以便在2035年之前，達成汰換傳統燃油汽車的目標。

6.量子運算將在新的一年進入穩定研究階段並獲得更多的投資，包括超導、離子陷阱、矽自旋，以及光子部署等技術，都可望於 2021 年更快速地向前推進，同時，越來越多的企業將開始採用量子電腦，在雲端執行新演算法，探索量子電腦的優勢。

(時報資訊)