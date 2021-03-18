宏碁(2353)董事會通過發放現金股利每股新台幣1.5元，較去年成長93.1%，除息基準日為7月6日、發放日為8月5日。若以昨收盤價27.6元計，殖利率為5.4%。今年度股東常會將於6月11日於渴望園區舉行。
宏碁2020年第四季及全年財報。第四季合併營收為新台幣826.19億元；毛利為新台幣96.31億元，毛利率11.7%；營業淨利新台幣38.79億元，營業淨利率4.7%，創歷史新高；稅後淨利新台幣19.92億元，單季EPS為新台幣0.67元。
2020年全年合併營收為新台幣2771.12億元；毛利為新台幣301.20億元，毛利率為10.9％；營業淨利為新台幣89.36億元，年增190.3%，營業淨利率為3.2%；稅後淨利新台幣60.29億元，全年EPS新台幣2.01元。
宏碁致力發展多重事業成長引擎的策略持續進展，展碁國際(6776)及宏碁資訊(6811)皆於今年上市櫃。
(時報資訊)
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