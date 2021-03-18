聯準會預期美國經濟將從新冠危機中快速復甦，但承諾央行到2023年都不會升息，利率仍將維持在近零水準，聯準會並重申會讓通膨比平常更熱一些，以確保經濟全面復甦，受此激勵，周三華爾街股市反彈，標普500指數與道瓊工業指數再創歷史收盤新高。

周三收盤，道瓊工業平均指數上漲189.42點或0.58%，為33,015.37點，首度收在33,000點之上。

標普500指數盤中由跌轉升，終場上漲0.29%，為3,974.12點，再創歷史新高。11大類股中，以工業股與非必需消費品類股表現最佳，漲幅均超過1%。此外，亞馬遜漲1.4%、特斯拉漲3.7%，為標普指數帶來最大的提振。

以科技股為主的那斯達克綜合指數收漲0.4%，為13,525.20點，盤中曾一度下挫1.5%，因債券殖利率再次急升，使成長型股票承壓。目前那指較2月12日創下的歷史收盤高點仍差4%左右。

聯準會在會後聲明中表示，隨著新冠肺炎疫情緩解，今年美國的經濟成長與通膨率將迅速攀升，儘管如此，聯準會仍重申未來幾年基準利率都將保持在近零水準。聯準會並上修美國經濟預測，預估2021年美國國內生產毛額（GDP）將成長6.5%，但成長力道將在之後幾年放緩。

此外，聯準會亦將美國今年核心個人消費支出（PCE）通膨預測從去年12月預估的1.8%調升至2.2%。該央行的既定目標是長期而言，通膨率保持在2%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在決策會議後的記者會上表示，現在討論逐步縮減支持經濟的措施仍為時過早。此番談話帶動美股擴大漲勢。

道富環球顧問公司（State Street Global Advisors）首席投資策略師Michael Arone表示，這對投資人和經濟前景而言，似乎是完美的情景，你也看到市場對這個非常樂觀的看法如何反應，無論利率、通膨與資產價格發生什麼變化，貨幣政策幾乎都將保持寬鬆。

Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示，今天聯準會的聲明比預期更為樂觀，他們上修了對經濟成長與就業市場的預測。市場對聯準會聲明的看法是「它非常樂觀」。

在聯準會發布聲明後，美國10年期公債殖利率從盤中高點回落，尾盤上漲2個基點，報1.64%，稍早前一度跳升至1.689%，創下2020年1月下旬以來的新高。利率升高尤其衝擊成長型個股，因其未來現金流的價值將受到折損。

近幾周來，債息走升已經成為股市的一大威脅，並加速資金從成長股轉向價值股的輪動。因投資人逢低買進小型股，今年截至目前為止，羅素2000指數已上漲18%，能源股與金融股成為今年表現最佳的族群，分別上漲35%和16%。

此外，美國最新通過1.9兆美元紓困振興方案，以及疫苗持續擴大接種，將帶動經濟加速復甦，對經濟情勢敏感的價值股後市仍然可期。

個股方面，迪士尼收漲0.5%，其執行長Bob Chapek宣布加州兩座迪士尼主題樂園將在4月30日重新開放。

獲德銀將股票評級從「持有」調升至「買進」，麥當勞股價勁揚1.9%。

(時報資訊)