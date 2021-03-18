【愛傳媒陳朝平專欄】國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）首次出訪盟邦前夕聯名投書「華盛頓郵報」。

投書裡，揭露了這趟行程旨在「重振美國與友邦和夥伴的關係」，特別在中國強行擴張之際，「我們（與盟邦）的聯合戰力，在我們必須反制中國的侵略與威脅的時候，讓我們更為強大。」

16日兩人和日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫在東京舉行俗稱「二加二會談」的「日美安全保障協議委員會」。

雙方並簽署共同文件，對於北京在印太地區的威嚇和破壞穩定的行為表達反對，認為不符合現有的國際秩序，造成「政治、經濟、軍事和科技的挑戰」。

布林肯行前的「話語」，以及「美日二加二會談」的結論，透露何種訊息？用意何在？

第一，布林肯和奧斯丁在華盛頓郵報的投書裡自曝，此行為一也最重要的任務，就是重新連結印太盟邦的夥伴關係，圍堵中國！

第二，為什麼要圍堵中國呢？表面上的原因是因為：「中國在新疆和西藏侵犯人權，系統性蠶食香港自治，破壞台灣民主，還在南海違反國際法聲索主權。」真正的原因則是每日二加二會談簽署共同文件裡的關鍵字眼：北京的行為，「不符合現有的國際秩序」。

第三，那麼，甚麼是現有的國際秩序呢？美國隱而不談。其實，美國所謂「現有的國際秩序」定義，就是指美國獨霸全球、令出白宮，天下無人能與之抗衡！

換成中國文言文的說法就是「天下者，美國之天下也！」中國何罪，要勞動美國合縱諸國以逞之？不過是古國復興、大國崛起，駸駸然有與美爭霸之勢罷了！

第四，臥榻之旁，豈容他人酣睡？美國不容中國酣睡他臥榻之旁，中國又何嘗容許美國酣睡在旁呢？何況，美國都將臥榻延伸到中國門口了！

第五，美國擁有3800枚核彈，中國不及10分之1僅有320枚，計入人口和領土面積因素，美國軍力何止中國10倍、20倍？美國勢強已久，中國剛剛崛起，圍堵中國、反制中國，美國何須盟邦助拳？

第六，合理推論，美國年輕人早已不願犧牲海外，保衛那些連美國人都懷疑的核心價值、以及非關美國的他國利益。

因此，合縱昔日盟邦，不過是要藉詞分攤整體防禦費用，重整美國軍火工業的產業鏈，讓第一島鏈和第二島鏈上的盟邦去圍堵中國，屏障美國本土安全和國家利益。這是美國2.0版的「以夷制夷」，千萬小心。

第七，果真如此，台灣情歸何處？與美國緊密地團結在一起，繼續耗巨資購買美國過期軍備武器，為美國看守前線，誓死捍衛美國土完整？

美日、美韓二加二會談過後，布林肯和白宮國家安全顧問蘇利文將在18日與中國主管外事工作的政治局委員楊潔篪和外交部長王毅，在阿拉斯加會談。各方咸認，中美關係能否破冰，在此一會。

然而，美國獨霸世界不容他國崛起的心態不變，被美國視為「本世紀頭號地緣政治挑戰」的中國，也絕無可能在核心利益的紅線上退讓時，中美阿拉斯加二加二會談，破冰難成，繼續相敬如冰，倒是可能。

選擇冰天雪地遠多於春暖花開的阿拉斯加會談，還真是個天才的決定！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)