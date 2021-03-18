基進黨立委陳柏惟發言屢鬧笑話，16日自稱去看皮膚科因「見了國民黨就過敏」，17日更在質詢國防部部長邱國正期間，提出「混合戰鬥」一詞，遭邱當場打臉「沒這名稱」，遭批立委專業程度太差。陸軍退役少將于北辰直言，過去自己在軍中若手下的兵像陳這樣，自己一定會叫他去看身心科，因為認知出了問題。

陳柏惟17日質詢邱國正時，提問「混合戰的主管機關是國防部嗎？」邱回「我們沒有這名稱，但聯合作戰包含此範疇」；陳問「關西機場假訊息事件讓外交官折損，這跟哪個部會有關？」邱回「這由外交部處理」；陳問「需不需要拜託行政院，成立混合戰應變小組？」邱回「行政院已有的災防應變都可以轉化」。連番提問，遭政論節目《新聞大白話》諷刺邱儼然像陳的「小老師」，身為立委恐怕需要多讀點書。

于北辰指出，所謂的「混合戰」，包括政治戰、心理戰、經濟戰、文化戰、網路戰……所有的攻勢都叫「作戰」，因為範圍廣大各部會都有責任，根本無法歸類成一個特定主管機關。于直言，邱國正面對一個外交及國防委員會立委，竟然被問一個「如此風馬牛不相及的問題」，在現場應該是忍著笑，真的是委屈邱國正了，也建議邱真的要放聲笑出來，不然會得內傷；現場邱已經給陳很多面子了，如果邱真的把專業展現出來，陳真的會丟臉死。

陳柏惟16日在政論節目《94要客訴》，自稱皮膚不舒服去看醫生，他對醫生說「見了國民黨就過敏」，結果醫生笑得比他還開心。于北辰對此則表示，陳應該是看錯科了，其實陳這種病因應該去看身心科，以前在軍中只要手下有阿兵哥說「我只要穿了軍服就過敏」，那自己就會要他去看身心科而非皮膚科，最嚴重可以停止服役，因為認知出了問題。主持人錢怡君問：「將軍，如果以前你帶的兵像他（指陳柏維）這種的，你會怎樣對他？」于秒回：「看身心科啊！身心科一見解萬愁，一見了就可以不用當兵，不用當兵什麼愁都沒有了！所以他去看身心科就對了！」

(中時新聞網)