【愛傳媒楊秉儒專欄】唉！用功點。要蹭話題之前先做好功課可以嗎？珊瑚是往上生長，不是朝下往海裡鑽的。

打個比方好了，一棵阿里山神木，在深山裡生長了3000多年，50多年前，不知道是哪個傢伙在樹幹上綁了一圈鋼索，經過50年的歲月，神木持續生長，逐漸把鋼索包覆在樹幹裡；然後民進黨上台執政，想要把這棵神木砍下來，幫英媓製作家具，就指著神木上的鋼索說：「依據樹幹上的這段鋼索研判，這棵樹的年齡只有50多歲，所以不算是需要保護的神木。」然後一群民進黨側翼假環團與嚼氰們紛紛鼓掌，拍手叫好。這就是民進黨的自然生態與環境保護政策的真相。

然後原發文者還在那裏跟我扯大堡礁，說台灣的藻礁如果真的有7600年的歷史，早就可以長成大堡礁了，我是建議他可以查一下大堡礁的年份，澳洲大堡礁至少是從2400萬年前就開始由數十億隻微小的珊瑚蟲慢慢建構，是目前所發現，地球生物所建造的最大物體，就算從外太空也能看到。

因其造就了豐富的生物多樣性，而在1981年被列入世界自然遺產名錄，也曾被CNN選為世界七大自然奇觀。如果依照這些覺醒青年們的理論，那澳洲的大堡礁根本不需要保護，也不需要列入世界自然遺產名錄。

另外，既然你們都知道學者用碳14測定藻礁底部礁體的最古年份至少是7600年前，而礁體又是由珊瑚骨骼與藻類交疊而成，在礁體頂端的柴山多杯孔珊瑚也依然是活體，每年仍然在生長，要測定柴山多杯孔珊瑚的生長速度並不困難。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)