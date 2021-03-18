賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

國民黨立委鄭麗文質詢4大公投若過關，內閣官員辭不辭？結果行政院長蘇貞昌避談下台，衛福部長陳時中、經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲都喊堅守崗位。國民黨立委賴士葆大歎，蔡政府的閣揆和閣員視公投民意如無物，公投只供參考，不必太認真看待，他們從不曾在民意面前謙卑，只想保住官位，因為集體戀棧就不必汗顏。

賴士葆在臉書指出，蔡政府的官員之所以讓人無法尊敬，乃是不把自己當成有格調的官，卻自我矮化成效忠政黨的小李子，沒有擔當、沒有骨氣，不敢為政策辯護，即便為政策辯護不是基於專業理念或全民福祉，乃是站在政黨的立場，捍衛政黨的利益。

他說，8月28要進行4大公投：反萊豬、公投綁大選、重啟核四、珍愛藻礁。這4個議題都是重大政策，被問到倘若被直接民意的公投否決，是否下台以示負責，蘇貞昌牽扯馬英九不為核四下台來強化自己意圖堅持戀棧的正當性，他明知民選總統的去留和政務官去留不能等同類比，扯這些只是更顯示自己對官位戀棧的強烈企圖。

賴士葆說，陳時中現在還在說科學證據，眾人皆知萊豬進口是政治因素考量，科學證據的說服力根本薄弱。如果科學證據證明安全無虞，為何所有官員包括他自己都不敢帶頭吃？現在要當作不下台的憑藉，太離譜了，難道全台7成反對萊豬進口的人都不科學嗎？

此外，陳吉仲的回答更乾脆，他說：「不管公投結果，希望為養豬產業永續經營。」也就是不管公投如何都希望繼續當官，好一個永續當官的概念！王美花則是推給長官，長官要她繼續當就繼續當，公投民意與她無關。

賴士葆大歎，蔡政府的閣揆和閣員視公投民意如無物，公投結果只是參考之用，不必太認真看待，他們從來不曾在民意面前謙卑，念茲在茲的只想保住官位，因為集體戀棧就不必覺得汗顏。

(中時 )