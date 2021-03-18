台灣迷因製作23梗圖訴說鮭魚之亂，吸引3.2萬人狂讚。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme）

改名成鮭魚後跑去店家，結果發現客滿沒位置『敗興而鮭』。（圖／翻攝自台灣迷因）

日本迴轉壽司店「壽司郎」推出促銷活動，只要名字中有鮭魚兩字，即可免費吃的壽司大餐，全台各地出現鮭魚之亂的改名潮。而臉書粉專《台灣迷因》也搭上鮭魚熱，一口氣製作了23張迷因圖，爆笑內容吸引3.2萬人朝聖，貼文下方更釣出許多政治人物留言，網友們則興奮喊，這不分享真的不行，太有才啦！

臉書粉專《台灣迷因》昨分享23張梗圖，自稱是「鮭納王」，幫大家歸類好所有的鮭魚梗，並在每張圖上都配上帶有鮭魚字眼的搞笑對白，引發網友熱烈討論，貼文曝光不到一天就吸引3.2萬人狂讚，也被轉發分享8000多次。

堅持改名鮭魚跟家裡鬧翻被媽媽趕出家門，『無家可鮭』。（圖／翻攝自台灣迷因 taiwan meme）

其中包括「被朋友嗆改名啊敢不敢，結果大家真的都跑去改，『同鮭於盡』」、「被一群朋友慫恿真的跑去戶政事務所改名，『眾望所鮭』、「堅持改名鮭魚跟家裡鬧翻被媽媽趕出家門，『無家可鮭』」、「到了戶政事務所發現爸爸也去改名叫鮭魚，『認祖鮭宗』」、「改名成鮭魚後跑去店家，結果發現客滿沒位置『敗興而鮭』」、「衝到壽司店後發現前任也在那裡吃免費，『殊途同鮭』」、「改名後去壽司店吃太撐，回家後整個大烙賽，『鮭組害了了』」。

被朋友改名敢不敢，結果真的都跑去戶政事務所改了，「同鮭於盡」。（圖／翻攝自台灣迷因）

爆笑梗圖引起網友熱烈討論，「這個不分享不行」、「回顧2021年又會多一筆 『鮭魚之亂』」、「迷因老師實至名鮭」。許多政治人物也在貼文下方留言，屏東縣長潘孟安回應「快揪鮭家灰啊（台語：全家人）來屏東玩」、高雄市議員林智鴻則說「鮭魚梗の鮭納大師」。

(中時新聞網)